Президент Литвы Даля Грибаускайте, Минобороны и Литовская армия выражают соболезнования близким и сослуживцам скончавшегося 19 марта во время учений сержанта Арвидаса Бурбы (1966 г.р.), служившего в батальоне Великого князя Литовского Витяниса.
© Shutterstock nuotr.

По словам главы страны, в нашей памяти сержант Бурба останется образцом достойной, честной и преданной службы Родине.

Глава страны выражает искренние соболезнования близким, друзьям Бурбы и всей Литовской армии.

Близких скончавшегося о несчастье информировали.

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