По словам главы страны, в нашей памяти сержант Бурба останется образцом достойной, честной и преданной службы Родине.
Глава страны выражает искренние соболезнования близким, друзьям Бурбы и всей Литовской армии.
Близких скончавшегося о несчастье информировали.
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