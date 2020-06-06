В больнице скончался мужчина, который на самокате столкнулся с велосипедистом

Скопировать ссылку В больнице скончался мужчина, который на самокате столкнулся с велосипедистом

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5 июня, в 18.40 ч., в Паневежисе, в парке культуры и отдыха под мостом на ул. Нямуно, велосипедист (личность не установлена), столкнулся с электросамокатом, которым управлял мужчина (1957 г.р.). Мужчина упал с самоката и ударился об асфальт.