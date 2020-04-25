В больнице скончался доставленный из КПЗ задержанный

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24 апреля, в 8.15 ч., в камере КПЗ в Вильнюсе охрана заметила, что задержанный (1970 г.р.) пытается покончить с собой (повеситься).
Мужчина был задержан за грабеж (2 ч. 180 ст. УК ЛР).
Мужчину тут же доставили в больницу, однако в 19.50 ч. он скончался.
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