aA
27 января, в 16.43 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Биржайском районе, в деревне Баландишкяй, столкнулись четыре автомобиля.
В Биржайском районе в ДТП погиб человек
© DELFI / Ainis Gurevičius

В одном из автомобилей был зажат человек. Пострадавший скончался. По данным полиции, погиб один из водителей.

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители Литвы получили письма: рост зарплат привел к росту цен (12)

Похоже, что повышение минималки с Нового года с 555 до 607...

Делегация Литвы предлагает оспорить полномочия представителей России в ПАСЕ (1)

Делегация Литвы в понедельник внесла предложение...

Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (53)

Зарплаты воспитателей частных детских садов в...

Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (118)

Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...

Об одной малоизученной теме: Где государство – все, там человек – ничто, особенно еврей СССР победил нацистскую Германию, но собственный антисемитизм победить не смог (122)

27 января 1945 году советские войска освободили...