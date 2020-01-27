В Биржайском районе в ДТП погиб человек

Скопировать ссылку В Биржайском районе в ДТП погиб человек

aA

27 января, в 16.43 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Биржайском районе, в деревне Баландишкяй, столкнулись четыре автомобиля.