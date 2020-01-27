В Биржайском районе в ДТП погиб человек

aA
27 января, в 16.43 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Биржайском районе, в деревне Баландишкяй, столкнулись четыре автомобиля.
В одном из автомобилей был зажат человек. Пострадавший скончался. По данным полиции, погиб один из водителей.
TOP новостей
Жители Литвы получили письма: рост зарплат привел к росту цен (12)
Похоже, что повышение минималки с Нового года с 555 до 607...
Делегация Литвы предлагает оспорить полномочия представителей России в ПАСЕ (1)
Делегация Литвы в понедельник внесла предложение...
Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (53)
Зарплаты воспитателей частных детских садов в...
Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (118)
Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...
Об одной малоизученной теме: Где государство – все, там человек – ничто, особенно еврей СССР победил нацистскую Германию, но собственный антисемитизм победить не смог (122)
27 января 1945 году советские войска освободили...