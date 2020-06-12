Паневежская полиция информировала, что в 12.55 ч. поступило сообщение о том, что в Биржайском районе с Киркилайской смотровой башни упал молодой человек (1992 г.р.).

Врачи уже ничем не могли помочь пострадавшему.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.