В Биржайском районе с дорого съехал автомобиль, погиб водитель

ДТП произошло в пятницу, 23 августа, в 20.27 ч., в деревне Бутаутай, Биржайского района, когда автомобиль Subaru Outback (кто управлял автомобилем, выясняется) не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.

В ДТП погиб мужчина (1969 г.р.), дугой мужчина (1991 г.р.) пострадал. Пострадавшего осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение.

Ведется расследование.