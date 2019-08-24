В Биржайском районе с дорого съехал автомобиль, погиб водитель

В Биржайском районе произошла страшная трагедия. По предварительным данным полиции, с дороги съехал и перевернулся автомобиль, погиб мужчина.
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ДТП произошло в пятницу, 23 августа, в 20.27 ч., в деревне Бутаутай, Биржайского района, когда автомобиль Subaru Outback (кто управлял автомобилем, выясняется) не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.

В ДТП погиб мужчина (1969 г.р.), дугой мужчина (1991 г.р.) пострадал. Пострадавшего осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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