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Департамент полиции Литвы информирует, что в Биржайском районе перевернулся BMW. Сообщается о гибели 20-летней девушки, в ДТП пострадали еще два человека.
В Биржайском районе перевернулся BMW, погибла 20-летняя девушка
© DELFI / Ainis Gurevičius

6 июля, в 12.23 ч., в Биржайском районе, в деревне Паяжеряй, съехал с дороги и перевернулся автомобиль BMW 320 (выясняется, кто управлял автомобилем).

От полученных травм скончалась 20-летняя девушка, еще два человека с различными травмами были доставлены в больницу.

Ведется расследование.

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