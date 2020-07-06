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Департамент полиции Литвы информирует, что в Биржайском районе перевернулся BMW. Сообщается о гибели 16-летней девушки, в ДТП пострадали еще два человека.
В Биржайском районе перевернулся BMW, погибла 16-летняя девушка
© DELFI / Ainis Gurevičius

6 июля, в 12.23 ч., в Биржайском районе, в деревне Паяжеряй, съехал с дороги и перевернулся автомобиль BMW 320 (выясняется, кто управлял автомобилем).

От полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще два 19-летних молодых человека с различными травмами были доставлены в больницу. 20-летний молодой человек отделался испугом.

Ведется расследование.

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