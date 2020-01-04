Первое сообщение поступило в 9.45 утра. Сообщалось, что в коридоре общего пользования в Межишкяй, Паневежском районе, был найден мертвый мужчина (1970 года рождения). При первичном осмотре признаков насилия обнаружено не было.
В полдень, в 12.08, было получено сообщение о том, что в своем доме, в постели, в Паневежском районе, в окрестностях Науямистиса, найдено тело мужчины (1954 года рождения). При первичном осмотре признаков насилия обнаружено не было.
Сообщение о еще одной смерти полиция получила уже вечером. В 22.09 в доме в Биржайском районе был найден мертвый мужчина (1973 года рождения). Как и в двух других случаях, явных признаков насилия не было.
В студии красоты женщина потеряла кошелек с 24 тыс. евро (2)
Студию красоты в Клайпеде пришлось посетить полиции:...
В Биржайском и Паневежском районах - три смерти (2)
Полиция Паневежского уезда в один день получила три...
ДТП с участием 4 автомобилей привело к заторам в Вильнюсе (6)
3 января ближе к вечеру около кругового перекрестка на...
Жуткое убийство 1 января: жертву избили собутыльники (4)
1 января в Пагиряй (Недалеко от Вильнюса) было совершено...
Год белорусских сигарет в Литве: показатели контрабанды превысили прошлогодние (9)
В прошлом году литовские таможенники пресекли...
TOP новостей
Пожарный: говорил своим сыновьям, чтобы не выбирали эту профессию (13)
Не только медики работают в Литве на двух и более...
"Никто не верил, что мы вступим в НАТО". Глава литовского МИД – об историческом письме и вступлении Литвы в Альянс
Исполнилось 26 лет со дня, когда Литва обратилась к НАТО...
Лучше остаться дома: ожидается сильный ветер и опасный гололед
Погода в выходные не будет приятной - синоптики...
С января в большинстве муниципалитетов дошкольники будут получать бесплатные обеды (5)
Начиная с января, дошкольники получат бесплатное...
В 2020 году в Литве могут появиться новые "единороги" (20)
Для литовской экосистемы стартапов 2019 год был...