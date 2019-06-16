Как сообщает портал aina.lt, в 20:35 в Пабирже, в находящейся на улице Рамёйи купальне, был обнаружен предмет, похожий на снаряд.
Прибывшие саперы из инженерного батальона имени Юозаса Виткуса Литовской армии установили, что это – 82-мм минометная мина, которая угрожает жизни окружающих, она была уничтожена на месте.
План "Щит" был введен в 20:52, отозван в 23:45.
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