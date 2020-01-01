В Бирштонасе обнаружено тело мужчины

В Бирштонасе на кухне одного дома было обнаружено обгоревшее тело мужчины.
по данным полиции, 31 декабря 2019 года, в 10.50 ч. тело было обнаружено в кровати. Рядом с кроватью обгорел пол.
Выяснилось, что скончался мужчина 1942 г.р.
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