Бытовые пьянки нередко заканчиваются весьма печально. Так было и в Бирмингеме (Англия), где двое литовцев и русский в прошлом году убили гражданина Латвии.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Дело рассматривают в суде уже год, а прокуроры все еще раскрывают новые подробности убийства.

На заседании суда, которое состоялось в конце октября, выяснилось, что пьяная троица до смерти избила бездомного. После этого они завернули тело в спальный мешок и выбросили в окно.

"Вы не только убили бездомного, но и выбросили его как мусор", - было сказано в суде.

60-летний Олег Борисовский, 44-летний Саулюс Лемезонас и 30-летний Витаутас Медяцкис. Эти имена и фамилии уже долгое время появляются на страницах британских изданий. Убийство было совершено 6 ноября 2018 года. Выл убит 55-летний Сандрис Абимейцевс.

В суде сообщили, что один из участников экзекуции все снимал на видео - как они обманом заманили бездомного в свой дом, а потом после совершения преступления идут за алкоголем.

"Эти трое мужчин до смерти забили свою жертву. Когда стало ясно, что Абимейцевс мертв или вот-вот умрет, они засунули тело в спальный мешок и выбросили в окно. Они оставили тело на улице как мусор. Причины для убийства не было, не было никакого конфликта, единственное возможное объяснение таких действий - мужчины были пьяны", - сказано в суде.

Гражданин России Борисовский - единственный из троицы жил на улице, где произошло убийство, граждане Литвы жили в Англии без прописки. Все трое часто встречались и пили.

ЧП и криминал

В Бирмингеме двое литовцев и русский убили бездомного из Латвии

Бытовые пьянки нередко заканчиваются весьма печально....

На автостраде столкнулись два тягача и автобус с детьми

6 ноября, в 12.20 ч., в Каунасском районе, на автостраде у...

На свалке в Шяуляйском районе начался большой пожар (6)

6 ноября в Шяуляйском районе, в деревне Юргелишкяй...

Полиция преследовала нарушителей: автомобиль беглецы бросили в лесу

6 ноября утром, в 6.20 ч., сотрудники Таурагского...

Трагическое ДТП в Паневежском районе: погиб водитель микроавтобуса (2)

В среду утром, в 7.37 ч., по Единому номеру помощи 112...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы о своей болезни: когда называют диагноз, ты понимаешь лишь одно – смертный приговор (33)

"Наверное, многие могут сказать, что, когда тебе говорят...

Финансовый аналитик: налог на автомобили в Литве больше всего коснется небогатых людей (8)

Налог на регистрацию автомобилей в Литве больше всего...

Dalia Vaitkutė-Šiaulienė Balsuoja Neringa Venckienė

Суд: прокуратура просит продлить срок ареста Неринги Венцкене (10)

В среду поздно вечером в Каунасский СИЗО из США была...

Причина, по которой пьяные садятся за руль: мнимая смелость скрывает массу комплексов (16)

Управление автомобилем в нетрезвом виде – плохая...

Swedbank: экономический рост Литвы в этом году будет самым быстрым в странах Балтии

Swedbank , одна из крупнейших финансовых групп в странах...