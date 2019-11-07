В Бирмингеме двое литовцев и русский убили бездомного из Латвии

Дело рассматривают в суде уже год, а прокуроры все еще раскрывают новые подробности убийства.
На заседании суда, которое состоялось в конце октября, выяснилось, что пьяная троица до смерти избила бездомного. После этого они завернули тело в спальный мешок и выбросили в окно.
"Вы не только убили бездомного, но и выбросили его как мусор", - было сказано в суде.
60-летний Олег Борисовский, 44-летний Саулюс Лемезонас и 30-летний Витаутас Медяцкис. Эти имена и фамилии уже долгое время появляются на страницах британских изданий. Убийство было совершено 6 ноября 2018 года. Выл убит 55-летний Сандрис Абимейцевс.
В суде сообщили, что один из участников экзекуции все снимал на видео - как они обманом заманили бездомного в свой дом, а потом после совершения преступления идут за алкоголем.
"Эти трое мужчин до смерти забили свою жертву. Когда стало ясно, что Абимейцевс мертв или вот-вот умрет, они засунули тело в спальный мешок и выбросили в окно. Они оставили тело на улице как мусор. Причины для убийства не было, не было никакого конфликта, единственное возможное объяснение таких действий - мужчины были пьяны", - сказано в суде.
Гражданин России Борисовский - единственный из троицы жил на улице, где произошло убийство, граждане Литвы жили в Англии без прописки. Все трое часто встречались и пили.
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