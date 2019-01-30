В биотуалете в Шяуляй обнаружили видеокамеру

"В начале октября полиция получила информацию о том, что в Шяуляй, у Лапе, в биотуалете, на крышке унитаза мужчина обнаружил видеокамеру.

Техника была надежно вмонтирована, к камере подключена батарейка, а видео записывали на карту памяти.

Советуем всегда осматривать общественные туалеты, кабинки для переодевания и другие помещения, а о подозрительной аппаратуре сообщить по номеру 112", - указала полиция.

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