В Берлине (Германия) был убит гражданин Литвы Эдгар Орловский. Местная полиция поделилась фотографией мужчины и просит общество о помощи.
© DELFI montažas

18 марта, около 22 ч., в Берлине было совершено нападение на 26-летнего гражданина Литвы Орловского. Полиция обратилась за помощью к обществу, сообщает портал bild.de.

Сообщается, что молодой человек жил в Берлине. Пока полиция не знает, был ли он в момент нападения один или с компанией. Также не известно, был ли Орловский знаком с напавшим на него человеком.

Согласно имеющимся данным, в понедельник вечером Орловский шел по аллее Карла Маркса в сторону Александрплац (Александровской площади).

Там он повстречал незнакомца (об этом молодой человек успел по телефону рассказать полиции перед смертью), который без предупреждения набросился на него с ножом в руках и нанес ему тяжелые ранения.

Нападавший с места происшествия скрылся. Раненый молодой человек еще успел позвонить по номеру 110 и попросить о помощи.

"Когда на место приехали врачи, он уже был без сознания", - сказала представитель полиции.

Врачи еще час боролись за жизнь гражданина Литвы, но тщетно.

Полиция просит общество оказать помощь в расследовании этого преступления.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Берлине убит гражданин Литвы (2)

В Берлине ( Германия ) был убит гражданин Литвы Эдгар...

В Мариямполе украинец остался без машины, автомобиль находится в розыске (5)

Гражданин Украины , приехал в мариямпольское отделение...

Жизнь выпавшей из окна женщине спас автомобиль BMW (10)

20 марта в Вильнюсе , в Виршулишкес из окна...

К устроившему взрыв в подъезде дома мужчине наведались саперы "Араса" (1)

Сотрудники Главного комиссариата полиции Клайпедского...

В каунасском многоквартирном доме горела квартира, эвакуированы жильцы

20 марта, в 10.00 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило...

TOP новостей

В Вильнюсе появится новый квартал из 19 улиц, участки раздадут безвозмездно (5)

Вильнюсская мэрия сформировала новый квартал на...

Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса (22)

В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический...

Saulius Skvernelis

Сквернялис: возможно, у нас будут проблемы с Revolut (1)

У Литвы в будущем возможно будут проблемы с британским...

Конец темного периода преподнесет сюрприз: температура поднимется до 15 градусов

Приближающиеся выходные принесут весеннее тепло....

Страны Балтии обсудят вопрос возмещения ущерба от советской оккупации (65)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...