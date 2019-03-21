18 марта, около 22 ч., в Берлине было совершено нападение на 26-летнего гражданина Литвы Орловского. Полиция обратилась за помощью к обществу, сообщает портал bild.de.
Сообщается, что молодой человек жил в Берлине. Пока полиция не знает, был ли он в момент нападения один или с компанией. Также не известно, был ли Орловский знаком с напавшим на него человеком.
Согласно имеющимся данным, в понедельник вечером Орловский шел по аллее Карла Маркса в сторону Александрплац (Александровской площади).
Там он повстречал незнакомца (об этом молодой человек успел по телефону рассказать полиции перед смертью), который без предупреждения набросился на него с ножом в руках и нанес ему тяжелые ранения.
Нападавший с места происшествия скрылся. Раненый молодой человек еще успел позвонить по номеру 110 и попросить о помощи.
"Когда на место приехали врачи, он уже был без сознания", - сказала представитель полиции.
Врачи еще час боролись за жизнь гражданина Литвы, но тщетно.
Полиция просит общество оказать помощь в расследовании этого преступления.
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