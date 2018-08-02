В Беларуси перевернулся автобус Ecolines: два человека в больнице

"Сегодня около 5 часов утра под Оршей (Республика Беларусь) водитель рейсового автобуса ECOLINES Киев — Таллинн не справился с управлением, задел придорожный столб и улетел в кювет.

Автобус перевернулся на бок. При этом пассажиры получили различные травмы, но все остались живы. По словам Юрия, который находился в этом автобусе: 2 человека из 52 госпитализированы, остальные получили небольшие травмы.

Сейчас их разместили в отеле и ждут резервный автобус, который доставит пострадавших в аварии пассажиров к месту назначения".