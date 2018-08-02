"Сегодня около 5 часов утра под Оршей (Республика Беларусь) водитель рейсового автобуса ECOLINES Киев — Таллинн не справился с управлением, задел придорожный столб и улетел в кювет.
Автобус перевернулся на бок. При этом пассажиры получили различные травмы, но все остались живы. По словам Юрия, который находился в этом автобусе: 2 человека из 52 госпитализированы, остальные получили небольшие травмы.
Сейчас их разместили в отеле и ждут резервный автобус, который доставит пострадавших в аварии пассажиров к месту назначения".
Латвия в огне: горит более 1000 гектаров леса и торфяных болот
В Латвии третью неделю полыхают лесные пожары. Огнем...
В центре Вильнюса столкнулись BMW и велосипед, пострадал молодой человек
2 августа, в 11.50 ч., в центре Вильнюса, на перекрестке...
В Беларуси перевернулся автобус Ecolines: два человека в больнице
Как сообщается в социальной сети Facebook в группе Работа...
Трагическое ДТП под Вильнюсом: водитель скончался (1)
1 августа , в 13.48 ч., Вильнюсская полиция получила...
В Каунасе на пешеходном переходе сбит подросток, пострадавший не выжил (5)
Департамент полиции Литвы информировал, что в...
TOP новостей
Новые требования: кто будет проверять карманы, а кто качество еды в тарелках детей? (5)
С 1 сентября 2018 года в детских садах и школах Литвы не...
Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (32)
Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...
Глава ассоциации клиентов банков о решении Swedbank: это сортировка людей (10)
Самый крупный банк Литвы Swedbank с 1 августа начинает...
Науседа призывает не расслабляться: один признак грядущего кризиса уже налицо (11)
Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...
"Черный список" больниц: в какие из них лучше не попадать 35 учреждений (28)
Главы районных больниц заявляют, что борются за свое...