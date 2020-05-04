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3 мая, в 17.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Соду, в оборудованной в подвале дома бане, обнаружено обгоревшее тело мужчины (1965 г.р.).
В бане обнаружено обгоревшее тело мужчины
© Shutterstock

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