В бане обнаружено обгоревшее тело мужчины

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3 мая, в 17.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Соду, в оборудованной в подвале дома бане, обнаружено обгоревшее тело мужчины (1965 г.р.).
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