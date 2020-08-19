В Балтийском море у Мелнраге из воды вытащили тонувшего мальчика

18 августа в полицию поступило сообщение о том, что в 17.05 ч. скончался подросток 2004 г.р. Этого подростка вытащили из воды в Мелнраге.
Несчастье произошло 17 августа, в 16.32 ч. К приезду пожарных-спасателей спасатели уже вытащили подростков из воды. Одному делали искусственное дыхание, другой был в сознании.
По данным Delfi, 17 августа компания из 7 подростков на втором пляже в Мелнраге заплыла за буйки. Когда они возвращались к берегу, течение затянуло их в яму. Пятерым удалось выплыть, а двое стали тонуть.
Одного из спасенных в шоковом состоянии увезли в больницу. Он был в сознании. Второй подросток долго не приходил в себя, ему делали искусственное дыхание. Врачи увезли его в больницу.
К сожалению, его жизнь спасти не удалось.
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