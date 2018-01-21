Представитель компании Tallink Байба Муцениеце "Латвийскому радио" подтвердила происшествие и указала, что выпавший в море мужчина был гражданином Литвы 1995 года рождения
Она сказала, что спасатели искали его больше двух часов, но операция спасателей не принесла успехов. Поиски мужчины продолжались до полуночи, но обнаружить его не удалось. Поиски мужчины координировал Рижский морской центр поиска и спасения, в воздух был поднят вертолет.
Инцидент произошел около 21 часа. Паром направлялся из Риги в Стокгольм. По словам очевидцев, мужчина сам прыгнул с 9-й палубы за борт, сообщает rus.delfi.lv
Экипаж парома начал поиски пассажира со спасательной лодки. В момент происшествия паром находился примерно в 20 км от берега, температура воды в Рижском заливе была лишь немного выше 0 градусов.
МИД Литвы в воскресенье информировало BNS, что более подробной информацие о обстоятельствах происшествия пока не владеет.
"За информацией о погибшем гражданине Литвы в посольство близкие не обращались", - указано в ответе министерства.
В Балтийском море с парома упал гражданин Литвы поиски результатов не принесли (12)
В субботу вечером с парома компании Tallink Isabelle упал в...
Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции (1)
Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...
В Радвилишкес произошел пожар в доме опеки, подозревают поджог (1)
В Радвилишкесе в субботу в детском доме опеке произошел...
После гибели охранника в клайпедском "Акрополисе" - новые угрозы (2)
В клайпедском ТЦ "Акрополис" зафиксирован инцидент, в...
В России литовца осудили на 10 лет за кокаин (32)
Суд в Москве приговорил 43-летнего гражданина Литвы...
TOP новостей
В Вильнюсе открыли экспозицию Акта о независимости от 16 февраля (49)
В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...
В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (220)
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...
Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)
В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...
Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции (1)
Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...