Представитель компании Tallink Байба Муцениеце "Латвийскому радио" подтвердила происшествие и указала, что выпавший в море мужчина был гражданином Литвы 1995 года рождения

Она сказала, что спасатели искали его больше двух часов, но операция спасателей не принесла успехов. Поиски мужчины продолжались до полуночи, но обнаружить его не удалось. Поиски мужчины координировал Рижский морской центр поиска и спасения, в воздух был поднят вертолет.

Инцидент произошел около 21 часа. Паром направлялся из Риги в Стокгольм. По словам очевидцев, мужчина сам прыгнул с 9-й палубы за борт, сообщает rus.delfi.lv

Экипаж парома начал поиски пассажира со спасательной лодки. В момент происшествия паром находился примерно в 20 км от берега, температура воды в Рижском заливе была лишь немного выше 0 градусов.

МИД Литвы в воскресенье информировало BNS, что более подробной информацие о обстоятельствах происшествия пока не владеет.

"За информацией о погибшем гражданине Литвы в посольство близкие не обращались", - указано в ответе министерства.