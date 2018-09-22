22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь потерпевшим крушение. Поступило сообщение о выброшенной на берег яхте, утонувшем капитане и его сыне.
Nuotr. aut. Gedas M.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 14.04 ч. поступил звонок. Звонивший сообщил, что из яхты на северном моле выпали два человека, нужна помощь.

На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчин и девушка.

Капитан яхты и его сын утонули. Врачи констатировали смерть капитана. Девушка, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя. Был спасен еще один мужчина. Четвертого пострадавшего найти пока не удалось, однако нет сомнений в том, что он погиб.

На месте происшествия работают врачи, пожарные-спасатели и полиция.

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