Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 14.04 ч. поступил звонок. Звонивший сообщил, что из яхты на северном моле выпали два человека, нужна помощь.

На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчин и девушка.

Капитан яхты и его сын утонули. Врачи констатировали смерть капитана. Девушка, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя. Был спасен еще один мужчина. Четвертого пострадавшего найти пока не удалось, однако нет сомнений в том, что он погиб.

На месте происшествия работают врачи, пожарные-спасатели и полиция.