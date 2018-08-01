По данным источника портала, это могут быть останки пропавшего в январе парапланериста, но пока эта информация не подтверждена.

"СОГГ личность погибшего подтвердить не может. Мы можем лишь сказать, что катер доставил на берег сильно разложившееся тело. Останки переданы клайпедской полиции. Полиция занимается расследованием. Эксперты попытаются установить личность погибшего", – сказано в ответе СОГГ.

BNS напоминает, что 40-летний парапланерист пропал 11 января вечером, он летел из Вильнюса в Ниду. Пилота искали около 19 часов, но 12 января поиски прекратили, поскольку констатировали, что мужчина не мог так долго продержаться в холодной воде.

В российских территориальных водах были обнаружены обломки параплана, но самого пилота так и не нашли. Российские пограничники передали Литве параплан и личные вещи пилота.