В среду (21 февраля) вечером таможенники задержали в Вильнюсе легковой автомобиль, в котором один гражданин вез 420 л спирта.
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Таможенники сообщили, что это третье похожее задержание в Вильнюсе за последние 3 месяца, большое количество спирта было задержано и в Каунасе.

В среду вечером в Пилайте таможенники обратили внимание на тяжело груженый автомобиль Škodа Superb – задняя часть машины сильно просела.

Когда машину остановили, выяснилось, что груз большой: в машине не было задних сидений, все пространство, включая багажник, было заставлено 5-литровыми бачками со спиртом.

Всего было 84 бачка (420 л).

Водитель вильнюсец Д.Т. был задержан на двое суток.

Начато расследование по факту контрабанды спирта.

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