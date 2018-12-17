В автомобиле такси скончался мужчина

16 декабря, в 18.38 ч., на ул. Парижской коммуны, в Клайпеде, в такси обнаружили тело мужчины 1986 г.р.
Во время первичного осмотра на теле следов насилия не обнаружили. Причину смерти устанавливают эксперты. Подозревают, что мужчина мог скончаться от передозировки.
Второй мужчина похожего возраста, ехавший в этом такси, был доставлен в больницу и помещен в реанимацию.
Ведется следствие.
Представитель Клайпедского комиссариата полиции Юрате Албректене сказала BNS, что такси мужчинам вызвал прохожий, было видно, что им нужна помощь.
Таксист проехал совсем немного и заметил, что мужчины плохо себя чувствуют, тогда он вызвал скорую.
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