27 октября полицейские местечка Сейрияй остановили для проверки автомобиль Citroen DS4 с российскими регистрационными номерами, за рулем которого находился гражданин России 1993 года рождения. Его поездка вызвала сомнения у сотрудников криминальной полиции. С учетом частых нарушений, связанных с пересечением границы и контрабандой, было решено осмотреть автомобиль и убедиться, что россиянин не везет нелегальный груз.
В сотрудничестве с таможенниками Кибартайского дорожного поста Каунасской территориальной таможни автомобиль Citroen DS4 был проверен рентгеновским аппаратом. Проверка показала, что в автомобиле оборудованы тайники.
В них оказалось около 17 кг сыпучего вещества и тесты для проверки на содержание наркотиков.
Начато досудебное расследование, задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В автомобиле россиянина обнаружено 17 килограммов наркотиков
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