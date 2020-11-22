В автомобиле пьяного водителя была женщина, которую не удалось разбудить ни полицейским, ни врачам

Когда на место происшествия приехала полиция, за рулем Peugeot (номера белорусские) никого не было, а на заднем сидении сидела пара. Женщина была мертвецки пьяна, разбудить ее не удалось. На место приехали врачи скорой, они также не смогли разбудить женщину. Врачи скорой увезли женщину в больницу.

В автомобиле был пьяный мужчина (гражданин Беларуси), который отказался проверяться на трезвость. Такие его действия приравниваются тяжкой степени опьянения. Если выяснится, что именно он управлял автомобилем, то его ждет уголовная ответственность. Иностранец был задержан.

Гражданство женщины неизвестно, поскольку при ней документов не было.

На переднем пассажирском сидении было пиво в пластиковой бутылке и торт, а также рулончик туалетной бумаги.

Автомобиль Peugeot был доставлен на охраняемую стоянку.