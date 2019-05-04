Транспортным средством управлял трезвый водитель 1931 г.р. Под водительским сиденьем сотрудники полиции обнаружили револьвер (без наименования и номера) и 87 патронов калибра 9 мм. Разрешения на владение упомянутыми предметами у гражданина не было.
Подозреваемого опросили. Ведётся следствие.
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