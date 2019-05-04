Полиция сообщает, что 3 мая в 6:40 в деревне Шилкшняй Пакруойского района был досмотрен автомобиль Ford Focus. Сотрудники полиции в автомобиле нашли запрещённые вещи, под водительским сиденьем было обнаружено огнестрельное оружие с патронами.
Reidas Kaune su LSMU klinikų atstovais
© DELFI / Rafael Achmedov

Транспортным средством управлял трезвый водитель 1931 г.р. Под водительским сиденьем сотрудники полиции обнаружили револьвер (без наименования и номера) и 87 патронов калибра 9 мм. Разрешения на владение упомянутыми предметами у гражданина не было.

Подозреваемого опросили. Ведётся следствие.

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