В автомобиле, который попал в ДТП в Испании, обнаружили миллион евро. Находившиеся в автомобиле граждане Литвы утверждают, что деньги не их, пишет Anglija.today.
Eurai
© Reuters / Scanpix

Испанские СМИ на прошлой неделе сообщили, что ДТП произошло на дороге A-92, между Малагой и Гранадой. Во время ДТП был поврежден пассажирский микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехали трое граждан Литвы: 2 мужчин (45 и 36 лет) и женщина (41 год). Сообщается, что водитель был пьян.

Все трое участников ДТП пострадали и были доставлены в больницу.

На месте ДТП рядом с машиной валялись деньги, еще больше денег обнаружили в самом микроавтобусе – всего миллион наличными.

Однако граждане Литвы уверяют, что это не их деньги и не знают, кому они принадлежат.

По испанским законам, можно иметь при себе наличными не больше 100 000 евро. Если сумма больше, ее надо декларировать и заплатить налоги.

Такие ограничения действую в целях пресечения финансовых преступлений и финансирования терроризма.

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