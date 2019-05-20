Испанские СМИ на прошлой неделе сообщили, что ДТП произошло на дороге A-92, между Малагой и Гранадой. Во время ДТП был поврежден пассажирский микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехали трое граждан Литвы: 2 мужчин (45 и 36 лет) и женщина (41 год). Сообщается, что водитель был пьян.

Все трое участников ДТП пострадали и были доставлены в больницу.

На месте ДТП рядом с машиной валялись деньги, еще больше денег обнаружили в самом микроавтобусе – всего миллион наличными.

Однако граждане Литвы уверяют, что это не их деньги и не знают, кому они принадлежат.

По испанским законам, можно иметь при себе наличными не больше 100 000 евро. Если сумма больше, ее надо декларировать и заплатить налоги.

Такие ограничения действую в целях пресечения финансовых преступлений и финансирования терроризма.