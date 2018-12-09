Недалеко от этого места был остановлен автомобиль BMW X5, которым управляла старшая сотрудница Службы охраны госграницы Трибунайской заставы Й.М. (1993 г.р.). В автомобиле были обнаружены украденные из магазина товары.

Водителя автомобиля и ехавших с ней двоих мужчин (1992 и 1989 г.р.) задержали и закрыли в КПЗ.