Недалеко от этого места был остановлен автомобиль BMW X5, которым управляла старшая сотрудница Службы охраны госграницы Трибунайской заставы Й.М. (1993 г.р.). В автомобиле были обнаружены украденные из магазина товары.
Водителя автомобиля и ехавших с ней двоих мужчин (1992 и 1989 г.р.) задержали и закрыли в КПЗ.
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