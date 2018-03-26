В автомобиле – больше 70 л нелегального алкоголя

На минувшей неделе, в среду, в Кедайняйском районе, в деревне Пилёнис, полиция проверила автомобиль VW Passat, принадлежащий 58-летнему мужчине и обнаружила большое количество алкоголя.

Всего обнаружены 2 пластиковые емкости по 20 л и две емкости по 15 л, еще одна 10-литровая емкость с прозрачной жидкостью, которая пахнет алкоголем.

В общей сложности изъяли 5 емкостей и 70 л жидкости.

Каунасская полиция проводит расследование по 3 ч. 201 ст. УК ЛР - незаконное хранение самогона с целью реализации. За это грозят общественные работы, штраф или ограничение свободы.

Расследование организуют прокуроры Каунасской участковой прокуратуры.

Полиция благодарит граждан за информацию и напоминает, что о незаконной деятельности можно сообщить по номеру 112 или анонимному номеру (8 37) 303 050.