На минувшей неделе, в среду, в Кедайняйском районе, в деревне Пилёнис, полиция проверила автомобиль VW Passat, принадлежащий 58-летнему мужчине и обнаружила большое количество алкоголя.
Всего обнаружены 2 пластиковые емкости по 20 л и две емкости по 15 л, еще одна 10-литровая емкость с прозрачной жидкостью, которая пахнет алкоголем.
В общей сложности изъяли 5 емкостей и 70 л жидкости.
Каунасская полиция проводит расследование по 3 ч. 201 ст. УК ЛР - незаконное хранение самогона с целью реализации. За это грозят общественные работы, штраф или ограничение свободы.
Расследование организуют прокуроры Каунасской участковой прокуратуры.
Полиция благодарит граждан за информацию и напоминает, что о незаконной деятельности можно сообщить по номеру 112 или анонимному номеру (8 37) 303 050.
В автомобиле – больше 70 л нелегального алкоголя
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