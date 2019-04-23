Как сообщили в Департаменте полиции, старший постовой отдела Арестантской и конвоя управления общественного порядка полиции Вильнюсского уезда (1972 г.р.) в неслужебное время был задержан на дороге А1 во время передвижения на личном автомобиле Audi.
Во время досмотра автомобиля в багажнике были обнаружены 16 ёмкостей (160 литров) с жидкостью, имеющей запах алкоголя.
Мужчина был помещён в арестантскую. Начато досудебное расследование.
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