В понедельник в Вевисе в неслужебное время был задержан сотрудник полиции Вильнюсского уезда, перевозивший, как подозревают, нелегальный алкоголь.
© Gamintojo nuotr.

Как сообщили в Департаменте полиции, старший постовой отдела Арестантской и конвоя управления общественного порядка полиции Вильнюсского уезда (1972 г.р.) в неслужебное время был задержан на дороге А1 во время передвижения на личном автомобиле Audi.

Во время досмотра автомобиля в багажнике были обнаружены 16 ёмкостей (160 литров) с жидкостью, имеющей запах алкоголя.

Мужчина был помещён в арестантскую. Начато досудебное расследование.

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