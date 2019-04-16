Люди не пострадали.
Был введен план "Щит", на место выехали саперы антитеррористической организации "Арас". План "Щит" отозвали лишь утром.
По предварительным данным, в принадлежащий банку (взятый в лизинг) автомобиль, выбив стекло, на пассажирское сидение бросили самодельную петарду (по мощности почти равнялась ручной гранате).
По неофициальным данным, автомобиль в лизинг был приобретен компанией Maxima grupė.
В автомобиль компании Maximа бросили мощную петарду
16 апреля ночью, в 0.28 ч., в Вильнюсе, на аллее И.Канто, в...
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