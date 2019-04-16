В автомобиль компании Maximа бросили мощную петарду

Люди не пострадали.

Был введен план "Щит", на место выехали саперы антитеррористической организации "Арас". План "Щит" отозвали лишь утром.

По предварительным данным, в принадлежащий банку (взятый в лизинг) автомобиль, выбив стекло, на пассажирское сидение бросили самодельную петарду (по мощности почти равнялась ручной гранате).

По неофициальным данным, автомобиль в лизинг был приобретен компанией Maxima grupė.