В автомобиль компании Maximа бросили мощную петарду

16 апреля ночью, в 0.28 ч., в Вильнюсе, на аллее И.Канто, в автомобиле VW Passat (2017 г.в.) произошел взрыв, во время взрыва поврежден автомобиль.
© DELFI / Karolina Pansevič

Люди не пострадали.

Был введен план "Щит", на место выехали саперы антитеррористической организации "Арас". План "Щит" отозвали лишь утром.

По предварительным данным, в принадлежащий банку (взятый в лизинг) автомобиль, выбив стекло, на пассажирское сидение бросили самодельную петарду (по мощности почти равнялась ручной гранате).

По неофициальным данным, автомобиль в лизинг был приобретен компанией Maxima grupė.

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