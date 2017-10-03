В аварии на Бауском шоссе в Латвии погиб гражданин Литвы

В понедельник днем на шоссе Рига — Бауска столкнулись два автомобиля; в результате аварии погиб один из водителей — гражданин Литвы, сообщили в Госполиции Латвии.
Kelias
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По предварительной информации, около 13 часов в Цераукстской волости Бауского края водитель Audi 80, мужчина 1966 г.р., во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes Benz, за рулем которого был мужчина 1971 г.р.

Оба водителя — граждане Литвы. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело.

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