В аварии на Бауском шоссе в Латвии погиб гражданин Литвы

По предварительной информации, около 13 часов в Цераукстской волости Бауского края водитель Audi 80, мужчина 1966 г.р., во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes Benz, за рулем которого был мужчина 1971 г.р.
Оба водителя — граждане Литвы. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело.
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