департамент полиции сообщает, что 24 февраля, в 18.30 ч. в Арёгале (Расейнский район), на ул. Венибес, в доме начался пожар, во время пожара погибла хозяйка дома (1952 г.р.) и ее сожитель (1952 г.р.).

Подозревают, что на пожарище может быть тело еще одного человека, ведутся поиски.