департамент полиции сообщает, что 24 февраля, в 18.30 ч. в Арёгале (Расейнский район), на ул. Венибес, в доме начался пожар, во время пожара погибла хозяйка дома (1952 г.р.) и ее сожитель (1952 г.р.).
Подозревают, что на пожарище может быть тело еще одного человека, ведутся поиски.
В Арёгале во время пожара погибли два человека (1)
24 февраля в Арёгале начался пожар. Приехавшие на место...
В Клайпеде у мола две женщины с детьми провалились под лед (14)
В Клайпеде у мола в Мелнраге две женщины с детьми...
В Клайпеде, на территории KLASCO, начался пожар
24 февраля, в 15.49 ч. по Единому номеру 112 сообщили, что в...
В Вильнюсе за участие в драке задержан военный (4)
В Вильнюсе в ночь на воскресенье четверо человек избили...
В Нидском порту пропал рыбак, его вещи остались на молу
В Клайпедскую полицию в субботу вечером сообщили, что в...
TOP новостей
Самая молодая водитель троллейбуса в Литве: девушка пошла по стопам отца (109)
Несколько недель назад на улицы Вильнюса выехала...
На "Евровидение" от Литвы поедет Юрий Векленко: я готовил песню победителя (59)
После того как стало ясно, что на конкурсе "Евровидение"...
Норвежка бедствует в Норвегии: моя страна продала душу нефти (99)
51-летняя норвежка Лив Эверсен является создательницей...
В Тракайском районе действует гостиница для животных с роскошными комнатами и террасами (5)
Жители Литвы чаще всего обращаются к близким, когда...
Каунасская мэрия намерена убрать и продать "золотой туалет" (7)
Каунасская мэрия намерена убрать и продать с аукциона...