В арестантскую закрыт нетрезвый сотрудник Военной полиции

В ночь на 13 октября, около 2.19 ч., в Электренай, на ул. Электринес, в незакрытую комнату общежития нетрезвой женщины (1985 г.р.,в организме было 1,78 промилле) вошел ее знакомый и избил нетрезвого сожителя женщины (1985 г.р., 2,90 промилле).