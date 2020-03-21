17 марта вильнюсская полиция получила сообщение о возможном нарушении и провела обыск в Антакальнисской поликлинике. В подсобном помещении у уборщицы полиция обнаружила 544 пачки контрабандных сигарет, без литовских бандеролей. Их стоимость 1996 евро, сообщает полиция.

Подозреваемой грозит наказание.