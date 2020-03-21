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Вильнюсская полиция обнаружила склад контрабандных сигарет. Его владельцу грозит ответственность за приобретение, хранение, перевозку и реализацию контрабанды.
17 марта вильнюсская полиция получила сообщение о возможном нарушении и провела обыск в Антакальнисской поликлинике. В подсобном помещении у уборщицы полиция обнаружила 544 пачки контрабандных сигарет, без литовских бандеролей. Их стоимость 1996 евро, сообщает полиция.
Подозреваемой грозит наказание.
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