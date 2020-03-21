aA
Вильнюсская полиция обнаружила склад контрабандных сигарет. Его владельцу грозит ответственность за приобретение, хранение, перевозку и реализацию контрабанды.
Kontrabandinės cigaretės Antakalnio poliklinikoje
Kontrabandinės cigaretės Antakalnio poliklinikoje
© Vilniaus aps. VPK

17 марта вильнюсская полиция получила сообщение о возможном нарушении и провела обыск в Антакальнисской поликлинике. В подсобном помещении у уборщицы полиция обнаружила 544 пачки контрабандных сигарет, без литовских бандеролей. Их стоимость 1996 евро, сообщает полиция.

Подозреваемой грозит наказание.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Профессор: нет смысла выяснять, кто и кого заразил – к каждому надо относиться как к угрозе (6)

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс...

Премьер-министра Литвы проверили на коронавирус (19)

Премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Внучка о скончавшейся от коронавируса бабушке: она была не из тех, кто лежал в постели (5)

Смерть, которой, возможно, не должно было быть – пожилая...

СМИ: коронавирус установили у еще одного врача Сантаришкской клиники (2)

В субботу вечером портал Lrt.lt сообщил, что в...

Две партии с 50 000 реагентов для тестов – на пути в Литву (4)

Две партии реагентов для тестов на коронавирус COVID-19...

|Maža didelių žinių kaina