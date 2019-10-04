В Аникщяйском районе женщина обвиняет сожителя в насилии

Полиция сообщает, что поступило заявление от женщины (1994 г.р.) которая сообщила, что 28 сентября, с 13 до 14 ч. и на протяжении последних 3 лет, в доме, в Аникщяйском районе, ее супруг (1991 г.р.) принуждал ее вступать в половую связь и насиловал ее.

Подозреваемый задержан и закрыт в КПЗ.

Ведется расследование.