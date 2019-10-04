Полиция расследует насилие в Аникщяйском районе. Женщина рассказала, что ее сожитель в течение трех лет заставлял ее вступать в половую связь.
© Shutterstock nuotr.

Полиция сообщает, что поступило заявление от женщины (1994 г.р.) которая сообщила, что 28 сентября, с 13 до 14 ч. и на протяжении последних 3 лет, в доме, в Аникщяйском районе, ее супруг (1991 г.р.) принуждал ее вступать в половую связь и насиловал ее.

Подозреваемый задержан и закрыт в КПЗ.

Ведется расследование.

ЧП и криминал

В Аникщяйском районе женщина обвиняет сожителя в насилии

Полиция расследует насилие в Аникщяйском районе....

В Радвилишкисе пропал 9-летний мальчик (1)

3 октября в Радвилишкисе, на ул. Эйгулю, в парке, пропал...

В Паневежисе пропал подросток, полиция просит о помощи

1 октября, в 12 ч. в Паневежисе, из дома опеки на ул....

В Вильнюсе погиб водитель квадроцикла

3 октября, в 19.54 ч., в Вильнюсе, на ул. Карачюну, недалеко...

Ночью вертолет ВВС искал пропавшего 12-летнего мальчика (1)

В среду поздно вечером в Йонавском районе пропал...

TOP новостей

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег (49)

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает...

Эмануэлис Зингерис: это безоговорочная капитуляция ПАСЕ и принятие условий Кремля (3)

Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...

Вместо выходных 2 ноября и 1 мая депутат предлагает сделать длиннее отпуск (12)

Депутат литовского парламента предлагает отказаться...

Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (8)

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...