В Аникщяйском районе столкнулись два тягача и легковушка

В воскресенье после обеда, во время дождя, в Аникщяйском районе, на дороге Радвилишкис-Аникщяй-Рокишкис грузовой автомобиль Volvo FM12, которым управлял 61-летний мужчина, из-за несоблюдения безопасной скорости, врезался в ехавший перед ним автомобиль Honda Jazz, а тот – в стоявший тягач DAF, которым управлял 28-летний мужчина.
Пострадала водитель легковушки. 58-летнюю женщину госпитализировали.
Начато расследование.
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