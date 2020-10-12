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Литовская дорожная полиция сообщает о серьезном ДТП в Аникщяйском районе - столкнулись два тягача и легковушка.
В Аникщяйском районе столкнулись два тягача и легковушка
© LKPT

В воскресенье после обеда, во время дождя, в Аникщяйском районе, на дороге Радвилишкис-Аникщяй-Рокишкис грузовой автомобиль Volvo FM12, которым управлял 61-летний мужчина, из-за несоблюдения безопасной скорости, врезался в ехавший перед ним автомобиль Honda Jazz, а тот – в стоявший тягач DAF, которым управлял 28-летний мужчина.

Пострадала водитель легковушки. 58-летнюю женщину госпитализировали.

Начато расследование.

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