В Аникщяйском районе столкнулись четыре автомобиля

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11 октября, в 17.51 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Аникщяйском районе, в деревне Домейкяй, на дороге Nr. 120, столкнулись 4 автомобиля.
Пострадали несколько человек, один из них был зажат в автомобиле, он потерял сознание.
На место происшествия выехали полиция, пожарные и врачи скорой помощи.
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