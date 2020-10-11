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11 октября, в 17.51 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Аникщяйском районе, в деревне Домейкяй, на дороге Nr. 120, столкнулись 4 автомобиля.
В Аникщяйском районе столкнулись четыре автомобиля
© DELFI / Ainis Gurevičius

Пострадали несколько человек, один из них был зажат в автомобиле, он потерял сознание.

На место происшествия выехали полиция, пожарные и врачи скорой помощи.

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