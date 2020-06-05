В Аникщайском районе на дороге обнаружено тело убитого молодого человека

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4 июня, в 7.30 ч., в Аникщайском районе, в деревне Пакапе, на дороге было обнаружено тело молодого человека (1999 г.р.) с рубленой рабой и царапинами.
Полиция задержала нетрезвого (0,72 промилле) подозреваемого (2001 г.р.) и закрыла его в КПЗ. Начато расследование.
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