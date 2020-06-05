В Аникщайском районе на дороге обнаружено тело убитого молодого человека

Скопировать ссылку В Аникщайском районе на дороге обнаружено тело убитого молодого человека

aA

4 июня, в 7.30 ч., в Аникщайском районе, в деревне Пакапе, на дороге было обнаружено тело молодого человека (1999 г.р.) с рубленой рабой и царапинами.