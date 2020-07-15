В Англии в гостинице обнаружено тело бездомного гражданина Литвы

Тело было обнаружено в гостинице White Lion в городе Уисбек.

Местные СМИ сообщают, что это тело бездомного гражданина Литвы Саулюса Уждавиниса, которому во время карантина разрешили пожить в гостинице.

Персонал гостиницы нашел тело 8 июля во время уборки помещения.

Бездомный мог жить в гостинице до 4 июля, поэтому, вероятно, тело пролежало в номере несколько дней.

О происшествии публично сообщили только на этой неделе. Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.

Об Уждавинисе ранее писали местные СМИ, когда освещали тему бездомных в городе. В видеоматериале показали, как Уждавинис вместе с другими бездомными соотечественниками жил в лесу рядом с Уисбеком.