В Англии убит спортивный тренер из Литвы

По данным СМИ, преступление совершено в 9.40 ч., мужчине было нанесено ножевое ранение. Был задержан 37-летний подозреваемый. На месте преступления работали многочисленные наряды полиции.

Члены местной общины сказали ANGLIJA.today, что убит – Дайнюс Касиляускис, который работал в местном спортклубе тренером.

Полиция официально эту информацию пока не подтвердила.