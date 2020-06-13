В Англии убит спортивный тренер из Литвы

По данным СМИ, преступление совершено в 9.40 ч., мужчине было нанесено ножевое ранение. Был задержан 37-летний подозреваемый. На месте преступления работали многочисленные наряды полиции.
Члены местной общины сказали ANGLIJA.today, что убит – Дайнюс Касиляускис, который работал в местном спортклубе тренером.
Полиция официально эту информацию пока не подтвердила.
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