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В пятницу в Восточной Англии, в городке Питерборо, было совершено убийство. Сообщается, что жертва - тренер местного спортклуба из Литвы.
В Англии убит спортивный тренер из Литвы
© Anglija.today

По данным СМИ, преступление совершено в 9.40 ч., мужчине было нанесено ножевое ранение. Был задержан 37-летний подозреваемый. На месте преступления работали многочисленные наряды полиции.

Члены местной общины сказали ANGLIJA.today, что убит – Дайнюс Касиляускис, который работал в местном спортклубе тренером.

Полиция официально эту информацию пока не подтвердила.

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