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15 июня перед судом предстал молодой гражданин Великобритании, которого подозревают в том, что в минувшую пятницу он убил кикбоксера из Литвы Дайнюса Касиляускиса, пишет Anglija.today.
Liamas Smithas
Liamas Smithas
© Policija

12 июня в городке Питерборо был убит 27-летний Касиляускис.

В тот же день полиция задержала 37-летнего мужчину, а в субботу 19 и 30-летнего мужчин и 45-летнюю женщину.

Позже сообщили, что подозрения в убийстве были предъявлены только 19-летнему подозреваемому Лиаму Смиту – предполагают, что именно он нанес Касиляускису смертельное ножевое ранение. В понедельник суд назначил подозреваемому меру пресечения.

Лиам Смит ранее уже попадал в поле зрения правоохраны – он является членом местной молодежной группировки, ранее терроризировавшей жителей квартала, в котором произошло убийство.

Смит был судим в марте 2020 года за нарушение общественного порядка, ему было назначено ограничение свободы.

Полиция сообщила, что других подозреваемых отпустили.

Касиляускис также ранее попадал в поле зрения полиции.

В память о Касиляускисе в Петерборо проходит акция, проводят сбор средств в помощь близким покойного (без отца остались две малолетние дочери). До понедельника собрали 20 000 фунтов стерлингов.

В Англии перед судом предстал мужчина, подозреваемый в убийстве кикбоксера из Литвы
© Anglija.today

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