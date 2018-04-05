В ангаре после пожара обнаружили наркотики

4 апреля в Вильнюсе горел ангар на ул. С.Даряус ир С.Гирено, в котором обнаружили наркотики.
Пожар начался в 6.30 ч. Ангар выгорел, обвалилась крыша.
На втором этаже сгоревшего ангара было обнаружено вещество растительного происхождения, возможно, наркотическое, оно было в стеклянных банках и в полиэтиленовых пакетах..
Задержан мужчина 1958 г.р., он закрыт в КПЗ.
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