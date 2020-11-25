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По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в деревне Панямунинкеляй (Алитусский район) горит тягач с цистерной для перевозки газа.
В Алитусском районе загорелся тягач с цистерной для перевозки газа
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Сообщение поступило в 13.14 ч.

По предварительным данным, опасаются взрыва. Ситуация серьезная, поскольку горящий тягач подключен к колонке, а к ней - ее три цистерны. Сама колонка подключена к находящемуся под землей резервуару, поэтому опасность взрыва вполне реальна.

Сейчас автомобили направляют в объезд.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели (7 экипажей), специалисты аварийной службы и полиция.

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