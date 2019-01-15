15 января, в 12.53 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Алитусском районе, в деревне Пуня столкнулись грузовик и легковушка, есть зажатые в автомобиле люди.
© DELFI (R.Gečiūnaitės nuotr.)

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

По словам пожарных, в легковушке были зажаты два человека - мужчина и женщина лет 70, оба были без сознания.

Женщину извлекли из автомобиля и передали в руки врачей. Она получила серьезные травмы и пала в кому. Врачи констатировали смерть пожилого водителя. По данным полиции, Opel принадлежал мужчине 1936 г.р., вероятно, он и был за рулем автомобиля.

Полиция сообщила DELFI, что ДТП произошло, когда Opel Vectra выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Mercedes Benz (зарегистрирован в Литве).

Водитель тягача не пострадал.

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