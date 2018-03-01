В Алитусском районе с дороги съехал автобус с гражданами Польши

Автобус ехал из Польши в Вильнюс.
Представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене в 21 ч. информировала DELFI, что всего в больницу увезли 16 человек. В их числе немало детей. Самые серьезные травмы получили женщина и мужчина, получивший травму позвоночника. Другие пострадали не так серьезно. Всех, кто находился в автобусе также доставили на осмотр в больницу, после этого другой приехавший из Польши автобус доставит их в Вильнюс.
Пострадали человек - трое взрослых и двое детей (9 и 13 лет). Одна женщина получила серьезные травмы, дети пострадали не так серьезно.
По словам полицейских, обстоятельства происшествия сразу выяснить не удалось, поскольку полицейские не говорили по-польски, а пострадавшие не владеют английским.
Полицейские решали вопрос размещения попавших в ДТП путешественников, поскольку на улице холодно. После этого стали выяснять обстоятельства ДТП.
Выяснилось, что съехавший с дороги автобус врезался в дерево и, не перевернувшись, повис в кювете. В автобусе было 46 человек.
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