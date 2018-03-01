В Алитусском районе с дороги съехал автобус с гражданами Польши

1 марта, около 18 ч. в Алитусском районе, у деревни Мирославас, на круговом перекрестке с дороги съехал пассажирский автобус, в котором ехали граждане Польши (46 человек).
© Alytaus apskr. VPK

Автобус ехал из Польши в Вильнюс.

Представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене в 21 ч. информировала DELFI, что всего в больницу увезли 16 человек. В их числе немало детей. Самые серьезные травмы получили женщина и мужчина, получивший травму позвоночника. Другие пострадали не так серьезно. Всех, кто находился в автобусе также доставили на осмотр в больницу, после этого другой приехавший из Польши автобус доставит их в Вильнюс.

Пострадали человек - трое взрослых и двое детей (9 и 13 лет). Одна женщина получила серьезные травмы, дети пострадали не так серьезно.

По словам полицейских, обстоятельства происшествия сразу выяснить не удалось, поскольку полицейские не говорили по-польски, а пострадавшие не владеют английским.

Полицейские решали вопрос размещения попавших в ДТП путешественников, поскольку на улице холодно. После этого стали выяснять обстоятельства ДТП.

Выяснилось, что съехавший с дороги автобус врезался в дерево и, не перевернувшись, повис в кювете. В автобусе было 46 человек.

Туристы из Польши ехали в Вильнюс на ярмарку Казюкаса.

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