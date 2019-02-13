12 февраля, в 8.15 ч., в деревне Гейстарукай, Алитусский район, когда полицейские вели женщину (1964 г.р.), которую по решению суда надо было доставить в Каунасскую психиатрическую больницу, в автомобиль, она стала оказывать сопротивление и распылила слезоточивый газ в глаза полицейскому (1972 г.р.).

Полицейскому оказали в больнице первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Женщину закрыли в КПЗ.

Ведется расследование.