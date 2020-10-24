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В пятницу сотрудники полиции Алитуса получили сообщение из поликлиники. Сообщалось, что в поликлинике внезапно скончался мужчина.
В Алитусской поликлинике внезапно умер мужчина
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

По словам сотрудников полиции, происшествие было зарегистрировано в пятницу, в 9.39.

Официальные лица получили сообщение, что в Алитусской поликлинике, на 4-ом этаже, на ул. Науйойи 48, приехавшая Скорая помощь констатировала смерть мужчины (1964 года рождения).

На теле мужчины внешних повреждений не обнаружено.

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