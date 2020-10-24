В Алитусской поликлинике внезапно умер мужчина

По словам сотрудников полиции, происшествие было зарегистрировано в пятницу, в 9.39.

Официальные лица получили сообщение, что в Алитусской поликлинике, на 4-ом этаже, на ул. Науйойи 48, приехавшая Скорая помощь констатировала смерть мужчины (1964 года рождения).

На теле мужчины внешних повреждений не обнаружено.