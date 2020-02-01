31 января, в 8.40 ч., в полицию сообщили, что в Алитусской больнице им. С.Кудирки скончалась женщина 1961 г.р.

По предварительным данным, женщину доставили в больницу 30 января, около 20.00 ч., на скорой помощи. Подозревали отравление алкоголем или его суррогатами.

На теле женщины внешних следов насилия не обнаружено.

Ведется расследование.