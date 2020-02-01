aA
В Алитусе скончалась женщина. По предварительным данным, причина смерти - алкогольное отравление.
31 января, в 8.40 ч., в полицию сообщили, что в Алитусской больнице им. С.Кудирки скончалась женщина 1961 г.р.
По предварительным данным, женщину доставили в больницу 30 января, около 20.00 ч., на скорой помощи. Подозревали отравление алкоголем или его суррогатами.
На теле женщины внешних следов насилия не обнаружено.
Ведется расследование.
TOP новостей
Время в Литве меняется: на пенсию уходить не придется (348)
Еврокомиссия представила новые данные для Литвы –...
В Литве будут бесплатно угощать цеппелинами: есть одно условие список кафе (76)
Американский литовец Йонас Вайчюнас в феврале 2014 года...
Из Норвегии назад в Пасвалис: молодая пара занялась "медовым" бизнесом (3)
Представляем историю литовцев, которые искали счастья...
Каунасская больница сообщила о состоянии мужчины, у которого подозревают коронавирус
В Каунасской клинической больнице находится 28-летний...
МИД Литвы сообщил, что делать литовцам, находящимся в Китае (18)
Министерство иностранных дел Литвы после того, как...