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В Алитусе скончалась женщина. По предварительным данным, причина смерти - алкогольное отравление.
Ligoninė
Ligoninė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

31 января, в 8.40 ч., в полицию сообщили, что в Алитусской больнице им. С.Кудирки скончалась женщина 1961 г.р.

По предварительным данным, женщину доставили в больницу 30 января, около 20.00 ч., на скорой помощи. Подозревали отравление алкоголем или его суррогатами.

На теле женщины внешних следов насилия не обнаружено.

Ведется расследование.

ru.DELFI.lt

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