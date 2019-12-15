В Алитусе женщина совершила наезд на трехлетнего ребенка

Полиция сообщает, что 14 декабря в 18.15 в Алитусе, на парковке Ратушной пл. 10, водитель Audi Q5 (1975 г.р.), живущая в Алитусе, совершила наезд на малолетнего.

Трехлетнего мальчика лечат амбулаторно.