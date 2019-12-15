В Алитусе женщина совершила наезд на трехлетнего ребенка

На парковке в центре Алитуса водитель не заметила ребенка и наехала на него. К счастью, трехлетний ребенок не был серьезно ранен.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Полиция сообщает, что 14 декабря в 18.15 в Алитусе, на парковке Ратушной пл. 10, водитель Audi Q5 (1975 г.р.), живущая в Алитусе, совершила наезд на малолетнего.

Трехлетнего мальчика лечат амбулаторно.

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