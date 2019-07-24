18 июля (в четверг), в 5.20 ч., в Алитусе, на ул. Язмину, на территории недействующего детского сада на женщину (1978 г.р.) напал незнакомый мужчина. Пострадавшей понадобилась помощь врачей, ее доставили в больницу.

22 июля утром полиция задержала подозреваемого в изнасиловании молодого человека (1994 г.р.).

Подозреваемому 23 июля назначили меру пресечения - арест на 3 месяца. Этот 25-летний мужчина в марте вышел на волю. Он неоднократно был судим за грабежи и кражи.

Подозреваемому за изнасилование грозит лишение свободы на срок до 7 лет.